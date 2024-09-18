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Köln’de neler oluyor! Bir patlama daha!

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#Almanya #Patlama#AVRUPADAN HABERLER
Köln’de neler oluyor Bir patlama daha
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:01

Köln’de kısa süre arayla şehir merkezinde bir dükkânda ikinci patlama daha meydana geldi. Polis, bu kez bir giyim mağazasında sabah saat 05.00 sularında bir patlama yaşandığını açıkladı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Pazartesi günü yaşanan ilk patlamayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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BU  olayın, pazartesi günü yaşanan ilk patlamayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Polis ikinci patlama sırasında yoldan geçen 40 yaşındaki bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralanan kişinin görgü tanığı olarak ifadesi alındı. Ehrenstrasse üzerindeki olay yeri kordon altına alındı. LFDY Giyim Mağazası patlamayla birlikte büyük ölçüde tahrip oldu. Patlama nedeniyle iç kaplamaların bir kısmı parçalandı, mobilyalar tahrip oldu ve camlar kırıldı.

Köln’de neler oluyor Bir patlama daha

Köln’de neler oluyor Bir patlama daha

Pazartesi günü de Vanity adlı bir diskotekte 53 yaşında bir adamın hafif yaralandığı patlama meydana gelmişti. Polis halen şüpheliyi ararken, iki patlama arasında bir bağlantı olup olmadığı da araştırılıyor. Diskotekteki patlamanın ardından bir zanlı aranıyor. Kişinin güvenlik kamerası kayıtları bulunduğunu belirtildi.

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#Almanya#Patlama#AVRUPADAN HABERLER

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