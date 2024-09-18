Köln’de neler oluyor! Bir patlama daha!

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BU olayın, pazartesi günü yaşanan ilk patlamayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Polis ikinci patlama sırasında yoldan geçen 40 yaşındaki bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralanan kişinin görgü tanığı olarak ifadesi alındı. Ehrenstrasse üzerindeki olay yeri kordon altına alındı. LFDY Giyim Mağazası patlamayla birlikte büyük ölçüde tahrip oldu. Patlama nedeniyle iç kaplamaların bir kısmı parçalandı, mobilyalar tahrip oldu ve camlar kırıldı.

Pazartesi günü de Vanity adlı bir diskotekte 53 yaşında bir adamın hafif yaralandığı patlama meydana gelmişti. Polis halen şüpheliyi ararken, iki patlama arasında bir bağlantı olup olmadığı da araştırılıyor. Diskotekteki patlamanın ardından bir zanlı aranıyor. Kişinin güvenlik kamerası kayıtları bulunduğunu belirtildi.