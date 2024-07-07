Köln’de göç ve barış için senfoni!

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FEDARAL Hükümet’in Kültürden Sorumlu Federal Devlet Bakanı Claudia Roth’un himayesinde, Köln-İstanbul Kardeş Şehir projesi kapsamında, Köln Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Türkiye Kültür Forum iş birliğinde gerçekleştirilen konseri aralarında Belediye Başkanı Henriette Reker’in de yer aldığı yüzlerce müziksever izledi. Reker, eserin iki yıl önce İstanbul’da gerçekleştirilen dünya prömiyerine katılmış ve “Göç üzerine bu çok etkili senfoni Köln’ü de ilgilendiriyor. Avrupa’da göç ve barış içinde birlikte yaşamı en iyi temsil eden az sayıda metropolden biri de bizim şehrimizdir” diyerek, senfoniyi Köln’e davet etmişti.





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TÜRK-YUNAN-ALMAN ORTAK PROJESİ

Saka’nın göç olgusuna, insanların göç yollarında, göçtükleri yerlerde çektiklerine, acılarına, üzüntülerine, cesaretlerine ve umutlarına dikkat çekmek için beslediği senfoni bir Türk, Yunan ve Alman ortak projesi. Siyasal nedenlerle 1980’li ve 90’lı yılları Almanya’da ve Fransa’da göçmen olarak geçiren, bu arada Alman vatandaşlığı da olan Saka, uzun yıllardır yaşamını Türkiye’de sürdürüyor. Saka’nın bestelediği senfoninin büyük orkestra için düzenlenmesi, Atinalı müzisyen Vangelis Zografos tarafından gerçekleştirilmişti. Yine Atina’dan şarkıcı Ioanna Forti ve Girit’ten oraya özgü kemençesiyle Zachraias Spyridakis ile İstanbul’dan Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dr. Cihan Yurtçu da kavalıyla eseri icra eden büyük orkestralara solist olarak katılıyorlar. İki yıl önce İstanbul’daki konser Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilmiş, şefliğini de Anastasios Symeonides üslenmişti.





BARIŞ İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Almanya’daki konser ise Türkiye ve Yunanistan’dan gelen sanatçıların katılımıyla 103 kişilik Köln Gürzenich Orkestrası eşliğinde gerçekleştirildi. Köln Filarmoni’deki konserde orkestrayı Almanya’nın en genç kadın orkestra şeflerinden Ustina Dubitsky yönetti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Reker, konserden önce yaptığı açıklamada sadece 2014 yılından bu yana yoksulluktan, savaştan kaçan 25 bin kişinin Akdeniz’in karanlık sularında yaşamını yitirdiğine işaret ederek, “Bu insanlar yaşamlarını barış ve güvenlik içinde yeni bir başlangıç umuduyla tehlikeye attılar. Fuat Saka, senfonisini çoğunun isimlerini bilmediğimiz bu insanlara adıyor. Bu senfoni insanı etkileyen bir ağıttır. Ama aynı zamanda bizi dayanışmaya, uyanık olmaya ve sorumluluk almamaya yönlendirecek güçlü bir çağrıdır” demişti. Köln’ün buraya gelenlere bir ‘yuva’ olmak ve onları “Kollarını açarak karşılamak istediği”ni vurgulayan Reker, şöyle devam etmişti: “Gürzenich Orkestrası, dünyaya açık, hoşgörülü bir kent olan Köln’de herkesin hizmetinde olan bir orkestradır. Bu konserle Gürzenich Orkestrası göç kurbanlarını ve göçmek zorunda kalanların acılarını anıyor. Bunu yaparken de müziğin evreni kapsayan dilini kullanıyor..” ‘Göç Senfonisi-Karanlık Sular’ın Almanya’nın diğer şehirlerinde ya da başka yerlerde, başka orkestralar eşliğinde çalınması için çalışmalar yürüyor. Bundan sonraki ilk konser Almanya’nın Münster kentinde, 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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