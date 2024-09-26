Köln’de gençlere mesleki rehberlik hizmeti

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TC Köln Çalışma Ataşeliği Uzmanı Bahtiyar Şimşek meslek borsasıyla alakalı gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşeliği olarak her yıl düzenlenen bu tip fuarlara mutad olarak katılmaya devam ediyoruz. Bu fuardaki amacımız gençlere ailelerine rehberlik hizmeti vermek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki fuarda da buradaki gurbetçi gençlerimize Türkiye’den yeni gelenlere mesleki rehberlik hizmetlerini yaptık güzel de bir katılım oldu. Malum gelecek iyi bir meslekle daha iyi olacağı için, buralara bu tip yerleri gençlerin özellikle ebeveynlerin takip etmeleri kendi istifadelerine olacaktır. Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği olarak Sanatkarlar Odası olsun iş ajansı olsun meslek grupları olsun bu tip kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Meslek edindirme ile alakalı pek çok danışmanlık hizmetleri verenler var, ama biz bunu kurumsal olarak uzun yıllardır yapıyoruz şunu da ifade etmek gerekir ki meslek öğrenme üniversitenin önünü tıkamıyor meslek eğitimi bittikten sonra da üniversite kişi kendi tercihinde gidebiliyor. Üstte de ifade ettiğim gibi bizim gayemiz kişinin kendi kabiliyetlerine göre burada kendi el becerisine uygun en iyi mesleği tercih etmesine yardımcı olmak.”