Köln’de eğlence mekânında patlama!

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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.00 sıralarında barın önünde meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Patlama sonucu mekânın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı. Patlamanın ardından bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, çok sayıda işyeri de hasar gördü. Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu daha sonra ise yangın çıktığını açıklarken, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.