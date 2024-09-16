×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’de eğlence mekânında patlama!

Güncelleme Tarihi:

#Köln#Eğlence Mekanı#Patlama
Köln’de eğlence mekânında patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 11:45

Almanya’nın Köln kentinde bir Türk’e ait eğlence mekânının girişinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Haberin Devamı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.00 sıralarında barın önünde meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Patlama sonucu mekânın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı. Patlamanın ardından bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, çok sayıda işyeri de hasar gördü. Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu daha sonra ise yangın çıktığını açıklarken, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln#Eğlence Mekanı#Patlama

BAKMADAN GEÇME!