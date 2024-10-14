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Köln’de dostluk konseri

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#KONSER#KÖLN
Köln’de dostluk konseri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 17:07

Köln’de Yunus Emre Enstitüsü ve Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birliğiyle bir dostluk konseri düzenlendi.

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KÖLN Anakent Belediyesi’nin himayesinde Ehrenfeld Halk Merkezi’nde gerçekleşen konserde Kardeş Şehirler Korosu ile Aynur 3k Atölyesi sahne aldı. Unutulmaz müzik ziyafeti sunan sanatçılar dünya klasik müziğiyle Türk şarkıları ayrıca geleneksel ve modern şarkılardan oluşan bir repertuar sunarak, kültürler arasında köprüler kurdular. Köln Belediye Başkanı Dr. Ralf Heinen konserin açılış konuşmasında, kardeş şehirlerin şehir bağlantıları üzerinden toplumların birbirine yakınlaşmasına aracılık ettiğini dile getirdi. Heinen, Yunus Emre Enstitüsü’nü, kardeş şehir etkinliklerine verdiği desteklerden dolayı kutladı.

TÜRK ALMAN DOSTLUĞUNA KATKI SAĞLIYOR
Köln-İstanbul Derneği Başkanı Walter Kluth senelerdir Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte sanattan müziğe yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yunus Emre Enstitüsü Köln Müdürü Dr. Yılmaz Bulut ise kardeş şehir derneği ve kardeş şehir ilişkileri kapsamındaki etkinliklerle Türk-Alman dostluğuna katkı sağladıklarını söyledi. Konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Köln’de dostluk konseri

Köln’de dostluk konseri


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#ALMANYA#KONSER#KÖLN

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