Köln’de CSD Etkinliğine 1 milyon destek

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250 grubun ‘İnsan hakları. Birçok. Birlikte. Güçlü’ sloganıyla düzenlediği etkinliğe Federal Meclis Başkanı SPD’li Baerbel Bas ile Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Federal Hükümetin Kültür ve Medya Sorumlusu Devlet Bakanı Yeşillerli Claudia Roth başta olmak üzere farklı partilerde birçok politikacı da katıldı. Bağımsız Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’in de katılarak tam destek verdiği gösteride bir konuşma yapan Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, ‘Christopfer Street Day’ (CSD) olarak bilinen gösteride, eşcinsellerin haklarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. Almanya’da şu anda geçerli eşitlik yasasında değişiklik yapılarak gerilere dönülmesini isteyen faşistlerin bulunduğuna işaret eden Bas, “Hep birlikte buna kararlı bir biçimde karşı koymalıyız” dedi. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Christopher Street caddesinde, eşcinsel erkekler, lezbiyen kadınlar ve cinsiyet değiştirenlerin günlerce süren protestolarını polis basarak dağıttı. Bu olay tarihe ‘Christopher Street Day’ olarak geçti. Köln’de düzenlenen bu yılki CSD etkinliğini ise bir milyondan fazla kişi izledi.

