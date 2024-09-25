Köln’de bir patlama daha! Kafe alevler içinde

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KÖLN’ün Pesch Mahallesi sakinleri, gece saat 03.00 civarında yüksek bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Kısa bir süre sonra kafe alevler içinde kaldı ve camlar kırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı, ancak kafe ağır hasar gördü. Polis, Persch semtindeki çok katlı apartmanda ikamet eden iki kişinin hafif yaralandığını ve dumandan zehirlenme endişesiyle olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı. Ancak doğrudan patlama nedeniyle kimse yaralanmadı. Söndürme çalışmaları sırasında bina boşaltıldı ve ardından bina sakinleri dairelerine dönebildi.

HOLLANDA İLE BAĞLANTILI

Son iki hafta içinde Köln’de bir dizi patlama meydana geldi. Polise göre bu suçların arka planında çete bağlantılı anlaşmazlıklar yatıyor. Polisin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, 25 şüpheli hakkında toplam 30 civarında soruşturma yürütülüyor. Şüphelilerin Hollanda ile de bağlantıları olduğu bildirildi. Alman Medyası, saldırıların arkasında ‘Mocro’ mafyasının olduğunu yazdı. Ancak polis henüz bu konuda net açıklama yapmadı. Polis sözcüsü, son patlamanın seriyle bağlantılı olup olmadığının henüz belli olmadığını açıkladı. Geçen hafta pazartesi günü sabah saat 05.40’ta Hohenzollernring’de ‘Vanity’ diskoteğinin yanında bir patlama oldu. Bir sonraki patlama birkaç yüz metre ötede Ehrenstrasse’de bir butikte meydana geldi.