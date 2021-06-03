Köln’de aylar sonra ilk konser!

KÖLNER Tanzbrunnen’de ‘Summer in the Garden’ temasıyla düzenlenen, Brings isimli rock grubunun yanı sıra diğer grupların sahne aldığı konsere, son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyle gelenler ile son 6 ayda iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar alındı. Uzun süren kısıtlamalardan sonra Köln’de Kovid-19 salgınında vaka sayılarının düşmesiyle izin verilen konsere maske takarak gelenler, 1.5 metre arayla yerleştirilen çift sandalyelere oturdu. Yoğun ilgi gören açık hava konserine katılanlar, şarkılara eşlik edip, dans ederek eğlendi.