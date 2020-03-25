Köln’de 50 bin solunum cihazı çalındı... Şimdi yerini sır gibi saklıyorlar

YETKİLİLER son zamanlarda Köln’deki kliniklerinden 50 bin adet solunum cihazı çalındığını ve bu önlemi almak zorunda kaldıklarını belirtti. Köln Şehir Müdürü Stephan Keller, “Bunu dramatize etmek istemiyorum. Ama bütün şehrin bu malzemenin nerede depolandığını bilmemesine dikkat ediyoruz. Son zamanlarda Köln kliniklerinden 50 bin solunum cihazı çalındı. Bunu önlemek için yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Köln şehrinde dezenfektan gibi çok zor bulunan malzemeleri temin edebilmek ve gerektiğinde dağıtabilmek için lojistik merkezi kurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Münster şehrinde de hastane deposundan dezenfektan maddesi çalan bir kişi yakalanarak tutuklanmıştı.