Köln’de 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

TAHLİYE edilen yerler arasında Köln Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği, Diş Kliniği ve 150 hastanın yatakta tedavi gördüğü Weyertal Hastanesi Ortopedi Kliniği de yer alıyor. Kliniklerin tahliyesi esnasında çok sayıda ambulans ve acil servis personeli görev yaptı. Tahliye edilen çevre sakinleri için Apostel Lisesi’nde bir irtibat noktası oluşturuldu ve tahliyeler esnasında koronavirüs salgını dolayısıyla önlemler alındı. Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.