Köln-Zonguldak seferleri başlıyor

ZONGULDAK Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kahya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Corendon Hava Yolları ile 27 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü Almanya’nın Köln şehrinden Zonguldak’a uçuş seferlerinin başlayacağını söyledi. Uçak firmasının yayımladığı listede uçuş saatleri şu şekilde belirtildi: “Köln’den 06.15 kalkış-10.30 Zonguldak’a varış, Zonguldak’tan 11.30 kalkış-13.50 Köln’e varış”.