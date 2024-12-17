Köln YEE’ye Prof. Dr. Nurettin Gemici atandı

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1967 yılında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğan Prof. Dr. Nurettin Gemici, ilk ve orta öğrenimini Bolvadin’de tamamladı. 1985 yılında Bolvadin İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olan Gemici, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında YÖK bursuyla Almanya’nın Otto-Friedrich Üniversitesi Bamberg’de, Prof. Dr. Klaus Kreiser danışmanlığında başladığı doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. 2007 yılına kadar Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Köln Genel Merkezi’nde görev yapan Gemici, 2007 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev almaya başladı. Mart 2017’den bu yana aynı fakültede İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde profesör olarak çalışmalarını sürdüren Gemici’nin akademik ilgi alanları arasında Siyer-i Nebi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Tarihi ve Kültürü, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi, Tanzimat sonrası ilim ve kültür hayatı, modernleşme, Cumhuriyet dönemi din eğitimi ve yurtdışı din hizmetleri yer alıyor.

Prof. Dr. Nurettin Gemici’nin yayımlanmış bazı eserleri:

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Evliya Çelebi in Medina (Almanca, 1999; İngilizce, 2012)

17. Yüzyılda Kadınlar: Evliya Çelebi’nin Gözlemleriyle (2011)

Ahilik ve Meslek Eğitimi (2010)

Ben Neyim? (Hikmet-i Maddiyeye Müdafaa - Materyalizme Reddiye), Ahmet Mithat Efendi, Hazırlayan: Nurettin Gemici (2014)

Hatıra-ı Atıf, Mehmed Atıf Bey’in Hatıraları, Hazırlayan: Nurettin Gemici (Hikmet Toker ile) (2016)

Evliya Çelebi’nin Hayatı ve Seyahatnamesi (2017)

Prof. Dr. Nurettin Gemici, aynı zamanda Seyyahların Gözüyle Medine başlıklı konferanslarıyla da tanınıyor.