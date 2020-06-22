Köln Toptancı Hali kapanıyor

DEMİRÖREN Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Köln kentindeki toptancı hali esnafından Ramazan Acar, “Yeni nesil sürünecek, Almanya zaten bitti. Ekonomi hiç iyiye gitmiyor” derken, Atilla Karahan ise şöyle konuştu: “1991 yılından beri Köln’deyim, sebze meyve toptancılığı yapıyorum, 17 işçi çalıştırıyorum. Köln belediye planına göre toptancı sebze hali 2023 sonunda kapatılıyormuş, belediye şu ana kadar bize yeni bir yer sunmadı. Biraz çekememezlik var, kendi Avrupa Birliği’ndeki ülkeleri koruyorlar. Buradaki arkadaşlarla konuştuk, onlar yapmazsa biz kendi aramızda küçük bir hal yapmayı düşünüyoruz.”

Esnaf Atilla Karahan, Sultan üzümü, incir, kavun, karpuz ve sebze ağırlıklı Türkiye’den mal getiriyoruz, zaten gümrükte zorluk çıkartıyorlar. Mesela şu anda karpuz sezonu. Millet Adana karpuzunu bekliyor hem daha lezzetli hem daha güzel” dedi.





YÜZLERCE İNSAN İŞSİZ KALACAK

Haydar Kahraman da, “Hallerde bir sürü insan çalışıyor. Köln hali kapatılırsa yüzlerce insan işsiz kalacak. Türkiye’den ve farklı ülkelerden buraya bir çok mal geliyor. Hallerin kapatılmasında hedef, büyük tekellerin daha da büyümesi. Bu da küçük esnafın bitirilmesidir, olay bundan ibaret. Tabii ki biz kapatılmasına karşıyız, yüzlerce insan geçimini buradan temin ediyor. Türkiye’nin Antalya, Mersin, İzmir, Bursa, Adana şehirlerinden mevsimine göre sivri biber, çarliston biber, acı kırmızı biber, karpuz, şeftali, patlıcan gibi ürünler getiriyoruz” diye konuştu. Esnaf Mustafa Duran hali sanayi bölgesine taşımak istediklerini, ancak kendilerinin buna sıcak bakmadıklarını söyledi: “1989’dan beri buradayım. Sebze-meyve hali, uzun zaman öncesinden yapılmış ama şimdi şehrin ortasında kalmış, farklı değerlendirmek istiyorlar. Sanayi bölgesine götürmek istiyorlar. Köln belediyesi buradaki esnafı mağdur etmeyeceğine, yeni bir yer göstereceğine inanıyorum” dedi.

Aslan Sofularlı ise “Köln halin kapatılması ekmek teknemizin kapanması gibi bir şey, buradaki esnafın yüzde 60ı Türk. Bizim için büyük bir darbe” derken, Ersan Yıldızhan ise şunları söyledi: “Orta büyüklükte bir ithalatçıyım. Yılda yaklaşık 400-500 TIR sebze ithal ediyorum. Bu bölgede pek çok Türk toptancı şirketimiz var. Bunların burada ekmeğiyle oynuyorlar.”