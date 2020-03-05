Köln ile Paderborn açılışı yapacak
BUNDESLIGA'da 25. Hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak.
Haftanın açılış maçında ligin son sırasında yer alan Paderborn Köln'ü ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma yarın akşam saat 20.00'de Paderborn kentinde oynanacak.
Cumartesi ligde 6 karşılaşma var. Günün en heyecanlı maçında zirve yarışını sürdüren Gladbach ile Dortmund karşı karşıya geliyor. Gladbach'ın sahasındaki maçın başlama saati 18.00.
Lig lideri B. Münih pazar günü sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Bavyera derbisi saat 15.30'da start alacak.
Haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz ile Düsseldorf karşı karşıya geliyor.
Haftanın maç programı şöyle:
YARIN
Paderborn – Köln (20.00)
CUMARTESİ
B. Leverkusen – Frankfurt (15.30)
Schalke – Hoffenheim (15.30)
Hertha Berlin – W. Bremen (15.30)
Freiburg – Union Berlin (15.30)
Wolfsburg – RB Leipzig (15.30)
Gladbach – Dortmund (18.00)
PAZAR
B. Münih – Augsburg (15.30)
Mainz – Düsseldorf (18.00)
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