Köln Havalimanı uçuşlarına çevreci engeli!

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KÖLN Havalimanı’nda çok sayıda iklim aktivistinin düzenlediği eylemler nedeniyle başta Türkiye’ye izine gidecek gurbetçiler olmak üzere binlerce yolcu mağdur oldu. Uçuşlar henüz gerçekleşmiyor. Köln yerel radyo ve medya kuruluşları, havalimanındaki uçuşların aksadığını duyurdu. Köln polisi, havaalanı pistinde üç eylemcinin bulunduğunu ve başka yerlerde kaç kişinin olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti. Protestocular eylemlerine saat 09.30’da son verdi ve uçuşlar tekrar açıldı.





İZNİMİZ ÇEVRECİLERİN RÖTARIYLA KÖTÜ BAŞLADI

Yapılan açıklamada, havalimanında bu sabah saat 05.00’ten itibaren operasyonların durdurulduğu belirtildi. Eylemlerin, federal hükümetin petrol, gaz ve kömürün 2030 yılına kadar küresel ölçekte aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını düzenleyen bir anlaşmayı imzalaması için yapıldığı bildiriliyor. Kadir Gündoğdu isimli bir gurbetçimiz, “Samsun’a annemle uçuşumuz vardı. Check-in yaptırdık ama iklim aktivistlerinin eylemlerinden dolayı uçuşlar durdurulmuş. İznimiz kötü başladı, bekleyeceğiz, başka çaremiz yok” dedi.