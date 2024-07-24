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Köln Havalimanı uçuşlarına çevreci engeli!

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#Köln Havalimanı#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Köln Havalimanı uçuşlarına çevreci engeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:46

Almanya’nın Köln Havalimanı’nda çevreci aktivistlerin eylemleri sebebiyle 24 Temmuz 2024 Çarşamba sabahı uçuşların pek çoğu iptal edildi.

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KÖLN Havalimanı’nda çok sayıda iklim aktivistinin düzenlediği eylemler nedeniyle başta Türkiye’ye izine gidecek gurbetçiler olmak üzere binlerce yolcu mağdur oldu. Uçuşlar henüz gerçekleşmiyor. Köln yerel radyo ve medya kuruluşları, havalimanındaki uçuşların aksadığını duyurdu. Köln polisi, havaalanı pistinde üç eylemcinin bulunduğunu ve başka yerlerde kaç kişinin olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti. Protestocular eylemlerine saat 09.30’da son verdi ve uçuşlar tekrar açıldı.

Köln Havalimanı uçuşlarına çevreci engeli

İZNİMİZ ÇEVRECİLERİN RÖTARIYLA KÖTÜ BAŞLADI
Yapılan açıklamada, havalimanında bu sabah saat 05.00’ten itibaren operasyonların durdurulduğu belirtildi. Eylemlerin, federal hükümetin petrol, gaz ve kömürün 2030 yılına kadar küresel ölçekte aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını düzenleyen bir anlaşmayı imzalaması için yapıldığı bildiriliyor. Kadir Gündoğdu isimli bir gurbetçimiz, “Samsun’a annemle uçuşumuz vardı. Check-in yaptırdık ama iklim aktivistlerinin eylemlerinden dolayı uçuşlar durdurulmuş. İznimiz kötü başladı, bekleyeceğiz, başka çaremiz yok” dedi.

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#Köln Havalimanı#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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