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Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Köln Fuarı’nda Türk fındığı tanıtıldı

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Köln Fuarı’nda Türk fındığı tanıtıldı

Türkiye, Almanya’nın Köln şehrinde her yıl düzenlenen çikolata-şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan ISM 2020 Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak bir stantla katıldı.

BU yıl 50. yıl dönümünü kutlayan ISM Fuarı’nda 76 ülkeden bin 774 firma katılımcı yer alırken, 37 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti. Türk fındığı tanıtım standında, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve draje gibi ürünler ikram edilerek, Türk fındığının şekerleme ve çikolata ürünlerine kattığı lezzeti somut olarak gösterme fırsatı değerlendirildi.

Köln Fuarı’nda Türk fındığı tanıtıldı

TÜRKİYE İHRACAT REKORU KIRDI
Özellikle Türk fındığının en önemli tüketicisi konumunda bulunan Avrupalı şekerleme ve pastacılık ürünleri imalatçılarından ve çok sayıda farklı ülkeden standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı. Ayrıca, Türk fındığına ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı. Türkiye 2019 yılında 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirerek 2 milyar 28 milyar dolar döviz girdisiyle tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştı.

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