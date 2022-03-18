Köln Ford’daki sendika seçimlerinde Türkler başarılı

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50 ülkeden yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı Köln Ford tesislerinde çalışanların yaklaşık 3 bini Türkiye kökenli. IG Metall listesinde de çok sayıda Türkiye kökenli İşçi temsilcisi bulunuyor. Demokratik Alternatif Liste de çoğunluğu Türk vatandaşı olmak üzere farklı uluslardan adaylarla seçime katıldı. Önceki seçimlerde Alternatif liste gurubunda olan binlerce Türkiye kökenlinin bir kısmı emekli bir o kadar da paralı çıkış almasına rağmen seçimden başarılı çıktılar. İlk üç adayı da temsilciliği kazandı. Köln Ford Fabrikaları İşçi temsilciliği seçimlerinde Demokratik Alternatif Liste adaylarından Ertuğrul Demirel, Aydın Tokal ve İtalyan kökenli Antonio Scuderi halen işçi temsilcisi olarak görev yapıyorlardı. Dün sona eren seçimlerde, yaklaşık 13 bin çalışan 39 işçi temsilcisini 4 yıllığına seçti. Kovid-19, çip krizi ve elektrikli otomobiller sebebiyle iki yıldır sıklıkla kısa çalışma sebebiyle evde kalan Ford emekçilerinin seçime katılımı bu yıl yüz 66 gibi düşük düzeyde kaldı.

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‘SOSYAL HAKLARIMIZI ALAMAZLAR’

Böylece IG Metall listesinden 36, Demokratik Alternatif Liste’den de üç kişi İşçi Temsilciler Kuruluna dört yıllığına seçildi. Ford’da toplam çalışanın yüzde 30’unu oluşturan Türkiye kökenliler, sendika temsilciliğinde çıtayı yüzde 40’a yükseltmeleri göçmen kökenliler arasında memnuniyetle karşılandı. Seçimlere katılan iki guruptan toplam 16 Türk, 4 yıllığına işçi temsilciliği yapacak. Tekrar seçilen Demokratik Alternatif Liste başkanı Ertuğrul Demirel şöyle konuştu: “Öncelikle iş yerlerini uzun vadede garanti altına alacak yatırımların yapılması, elektrikli araç modellerinin merkezi olarak kesinlikle Köln’de üretimini sağlamak ve buna ek olarak büyük bir modelin de yine Ford Köln AR-GE merkezinde geliştirilip Köln Ford fabrikalarında üretilmesi için birleşik işçi temsilcileri kurulu ile çalışacağız. Ayrıca geçmişte büyük mücadelelerle kazanılmış ekonomik ve sosyal haklarımızın, sözde iş yeri güvenliği adı altında son yıllarda işverene verilmesine ‘Dur’ demek istiyoruz.”