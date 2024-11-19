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Köln Ford’da kısa çalışma uzatıldı

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#Almanya#Ford#AVRUPADAN HABERLER
Köln Ford’da kısa çalışma uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 17:23

Almanya’nın Köln kentinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük üretim üslerinden biri olan Ford’un elektrikli araç üretim tesislerinde kısa çalışma süresi yeniden uzatıldı.

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FORD İşçi Sendikası, 13 Kasım 2024 tarihinde üyelerine gönderdiği bir mektupta şu açıklamalarda bulundu: “Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kısa çalışma başvurusu görüşüldü. Daha önce 47, 49 ve 51. takvim haftalarında, yani 2024 yılı sona ermeden kısa çalışma yapılacağı belirtilmişti. Ancak Ford, 2025 yılı için yeni bir kısa çalışma başvurusunda bulundu. Bu durum, iş konseyi tarafından bugünkü toplantıda tartışıldı ve onaylandı.”

Köln Ford’da kısa çalışma uzatıldı

Buna göre yeni planlanan kısa çalışma günleri şu şekilde açıklandı:
Kısa Çalışma Takvimi:
Ocak 2025: 6-10 Ocak ve 24 Ocak
Şubat 2025: 6-7 Şubat, 13-14 Şubat, 20-21 Şubat, 24 Şubat ve 28 Şubat
Mart 2025: 4 Mart, 14 Mart, 17 Mart, 21 Mart ve 28 Mart
Nisan 2025: 4 Nisan, 11 Nisan ve 28-30 Nisan
Sendika, bir sonraki işyeri temsilcileri toplantısında konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğini belirtti.

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Köln Ford’da kısa çalışma uzatıldı

ELEKTRİKLİDE DÜŞÜŞ ENDİŞESİ
FORD’un Köln’deki elektrikli araç üretim tesislerinde, yeni modellerin satışlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bildiriliyor. Yönetim, ikinci vardiyayı iptal etmek istemediği için bu kararı almış olabilir. Elektrikli araç satışlarındaki düşüşün uzun vadede devam edeceği endişesi, özellikle genç çalışanlar arasında tedirginliğe yol açıyor. Öte yandan sorunun pahalı olan elektrikli araçların federal hükümetin elektrikli otomobil alımında vatandaşa maddi teşvik sunmamasından kaynaklandığı ve bu kırizde tüm otomobil üreticileri etkilediği tüm çalışanlar tarafından dillendiriliyor.

Köln Ford’da kısa çalışma uzatıldı

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#Almanya#Ford#AVRUPADAN HABERLER

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