Köln Camii’ne hayran kaldılar

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AÇILIŞI 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Köln’ün Ehrenfeld semtindeki Merkez Camii’ni gezen gençler çok etkilendiklerini söylediler. Cami ziyaretine Almanya’nın farklı şehirlerinden olmakla birlikte İngiltere, İsveç, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi ülkelerden 15 günlük kurs için 95 üniversiteli genç katıldı. Fransa’nın Strazburg kentinden gelen Sefa Yıldırım caminin mimarisinin kendilerini etkilediğini söyledi: “Öğrendik ki, bu cami ödüllü bir Alman mimarın çizgileriyle tasarlanmış. Strazburg’da da çok muhteşem bir cami inşa ediliyor. Orası tamamen Osmanlı mimarisine göre yapılıyor. Fakat Köln Camii atalarımızın çizgilerini anımsatmasa da gerçekten muhteşem olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tüm milletlerden Müslümanları camide gördük, gerçekten gurur duyduk.”



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AYRI BİR MİMARİ

Geziye Karlsruhe’den katılan bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Furkan Çelik Merkez Camii’ni daha önceden gördüğünü söyledi: “Ama geziyle tekrar özel tanıtımı yapıldı. Mimarinin tarihçesini ve sanatçıların kimler olduğunun ayrıntılarını öğrendik. Caminin iç mimarisi olsun, abdesthaneler olsun, alt bölümdeki kütüphaneler olsun... Çok konforlu bir yapı olmuş, her kesin görmesini isterim. Köln’deki böyle bir mimari gerçekten ayrıcalık.”

Öğrenciler, Köln’de geçirecekleri 15 gün boyunca Üniversiteliler Yatılı Eğitim Semineri (UNİYES) çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerden Batı kültüründe Türk simgesi, Osmanlı entelektüel geleneği, metin okuma yöntemleri, oryantalizm gibi çeşitli başlıklarda eğitim alıyor.

