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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Köln bu kez Hennes’siz

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Köln bu kez Hennes’siz
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Almanya Bundesliga, futbola dönmeye hazırlanırken corona virüs salgınına karşın katı kurallar da devreye giriyor ve bu kapsamda Köln'ün dünyaca ünlü maskotu keçi Hennes de karşılaşmalara katılamayacak. Hennes, son 12 yılda ilk kez bir Köln maçını kaçıracak.

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerinden Almanya Bundesliga, en erken dönüşe hazırlanan büyük liglerden biri konumunda. Bu erken başlangıç için çok sıkı sağlık, hijyen tedbirleri alınmış durumda.

Alınan tedbirlerden Köln'ün keçi maskotu Hennes de etkilendi. Sağlık kuralları doğrultusunda tüm stadyumlardaki maskotlar yasaklandı.

Köln bu kez Hennes’siz
Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.

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