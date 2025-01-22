Köln billbordlarında Hadis-i Şerif

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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Tanıtma Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, mübarek üç ayların başlaması vesilesiyle Köln’ün farklı semtlerinde yer aldı ve belirli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. IGMG yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hz. Muhammed’in (sav) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi şerifi aracılığıyla İslam’ın dostluk ve kardeşlik mesajı vurgulandı. Reklam panolarında yer alan afişler, Köln halkı tarafından ilgiyle karşılandı ve birçok kişi bu afişlerle hatıra fotoğrafları çekti. IGMG yetkilileri, bu uygulamanın Avrupa’nın diğer ülkelerinde de gerçekleştirileceğini ifade etti.

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