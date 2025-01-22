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Köln billbordlarında Hadis-i Şerif

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#Köln#Hadis-İ Şerif#AVRUPADAN HABERLER
Köln billbordlarında Hadis-i Şerif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 14:41

Avrupa’da Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln şehrinin reklam panoları, Hadis-i Şeriflerle süslendi.

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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Tanıtma Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, mübarek üç ayların başlaması vesilesiyle Köln’ün farklı semtlerinde yer aldı ve belirli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. IGMG yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hz. Muhammed’in (sav) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi şerifi aracılığıyla İslam’ın dostluk ve kardeşlik mesajı vurgulandı. Reklam panolarında yer alan afişler, Köln halkı tarafından ilgiyle karşılandı ve birçok kişi bu afişlerle hatıra fotoğrafları çekti. IGMG yetkilileri, bu uygulamanın Avrupa’nın diğer ülkelerinde de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Köln billbordlarında Hadis-i Şerif

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Köln billbordlarında Hadis-i Şerif

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#Köln#Hadis-İ Şerif#AVRUPADAN HABERLER

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