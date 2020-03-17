Köln Belediye Başkanı Reker, karantinaya alındı

HENRIETTE Reker yaptığı açıklamada, şu ana kadar semptom göstermediğini ve kendini iyi hissettiğini ifade ederken işlerini de evden yürütüyor. Reker mesajında, Köln halkına çağrıda bulunarak, “Sevgili Köln halkı, dün gece evde karantinaya alındım. Çünkü dün gece tanıdığım koronavirüs testleri pozitif çıkan biriyle iletişim kurdum. Tabii ki kurallar benim için de geçerli. Ancak herhangi bir belirti göstermediğim için resmi işime şimdilik evden devam edeceğim” dedi.

“Birçoğumuz enfekte olacağız” diyen Köln Belediye Başkanı Reker, “Bu yüzden günün 24 saatinde Köln sakinleri için yüksek tempo altında çalışıyoruz. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için tüm önlemleri alıyoruz. Bu herkes için günlük yaşamda büyük kısıtlamalar anlamına gelir. Bu ciddi durumda dayanışmaya ve kaynaşmaya ihtiyacımız var. Köln halkı birbirlerine karşı sorumlu davranırsa, krizi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.