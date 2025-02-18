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1 Şubat’ta Berlin’deki evinde yaşamını yitiren Almanya’nın 9’uncu Cumhurbaşkanı Horst Köhler’e devlet töreniyle veda edildi. Başkent Berlin’deki Dom Katedrali’nde düzenlenen törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Başbakan Olaf Scholz, Eyaletler Meclisi Başkanı Anke Rehlinger, Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ve Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakanı Angela Merkel, Köhler ailesi ve yakınları ile siyasi, ekonomi, sanat ve kültür alanından çok sayıda kişi katıldı.

ALMANYA ÇOK DEĞERLİ BİR DEVLET ADAMINI KAYBETTİ

Törenin dini bölümünde Almanya Protestan Kilisesi Konseyi (EKD) eski Başkanı Prof. Wolfgang Huber, Başrahibe Dr. Anne Gidio ile Başrahip Karl Jüsten, dualar edip konuşma yaptılar. Din insanları gibi Cumhurbaşkanı Steinmeier ve diğer konuşmacılar da, kürsüye çıkmadan önce Katedral’in ön bölümüne konulan Horst Köhler’in tabutunun önünde eğilerek saygı sergilediler. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Köhler’in eşine, çocuklarına ve torunlarına başsağlığı dileyip acılarını paylaştığını iletirken, Almanya’nın ve Almanların çok değerli bir devlet adamını kaybettiklerini vurguladı.

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‘TAM BİR AİLE İNSANI’

Çok çocuklu bir aileden gelen Horst Köhler’in aynı zamanda “tam bir aile insanı” olduğunun altını çizerken, eşi Luise Köhler’in de “First Lady” olarak ülkeyi layık olduğu şekilde temsil ettiğini söyledi. “Ülkemizi seviyorum” diyen Horst Köhler’e Almanya’nın ve halkın müteşekkir olduğunu da dile getirdi. Ayrıca Avusturya’nın eski Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer ile eski Federal Maliye Bakanı Dr. Theo Waigel de birer konuşma yaptılar. Dom Karedrali’ndeki dini ve devlet töreni Alman Milli Marşı ile biterken, Horst Köhler’in tabutu Alman askerler tarafından Katedral’in önüne taşındı ve orada da askeri tören düzenlendi. Daha sonra Horst Köhler, ailesi ve yakınları tarafından Berlin’de toprağa verilirken, Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin’deki “Kırmızı Belediye” binasında konuklarla Köhler anısına bir resepsiyon verdi.