Kofler’e cevap: ‘Telaşa gerek yok’

Aydın, Twitter üzerinden Kofler’e cevaben yaptığı paylaşımda, Türkiye’de toplanma özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu vurguladı. Kofler’in telaş yapmaması gerektiğini belirten Aydın, “Toplanma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Hukuk kuralları gereği, protesto hakkının ötesinde yasa dışı eylemlerde bulunan bazı gruplara karşı gerekli ve orantılı önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı.