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Avrupa
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Kofler’e cevap: ‘Telaşa gerek yok’

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Kofler’e cevap: ‘Telaşa gerek yok’
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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Baerbel Kofler’in Twitter üzerinden yaptığı, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tutuklamalar ve toplama yasağı konusunda çok endişeliyim” paylaşımına tepki gösterdi.

Aydın, Twitter üzerinden Kofler’e cevaben yaptığı paylaşımda, Türkiye’de toplanma özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu vurguladı. Kofler’in telaş yapmaması gerektiğini belirten Aydın, “Toplanma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Hukuk kuralları gereği, protesto hakkının ötesinde yasa dışı eylemlerde bulunan bazı gruplara karşı gerekli ve orantılı önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kofler’e cevap: ‘Telaşa gerek yok’

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