‘Kocam Nasıl Olsun?’u birlikte izlediler

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Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın da izlediği oyunda, evlilik ve kadına yönelik şiddet zaman zaman seyircilerle birlikte sahnelendi. Seyirciler, oyuncu Ufuk Kaplan’ın “Nasıl bir koca istersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplarla oyuna katkı sundu. Verilen cevaplar çoğu kez salonda büyük alkışlara ve gülüşmelere neden oldu. Başkonsolos Gül Özge Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, oyunu Hürriyet’e değerlendirdi. Evliliklerde yapılan yanlışları, kadına yönelik aşağılama ve her türlü şiddeti telin ederken, aynı zamanda izleyicileri güldürebilmeyi başaran güzel bir performansın da sergilendiği ve izleyicilerin de zaman zaman oyunun içine dahil olduğu bir oyun izlediklerini belirten Kaya ve Onay, oyunun, evliliklerdeki aranan kriterleri ortaya koyarken, güldürürken düşündüren gerçekçi bir yaklaşım sergilemesi, kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkan güzel bir oyunun Hannover’de Avrupa galasının da yapılmış olması için de tüm ekibe teşekkür ettiler.

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‘HANNOVER’E YERLEŞEBİLİRİM’

Oyuncu ve yönetmen Mustafa Şahbaz ise şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddeti konu alan bir oyun sergilememizin asıl nedeni, sanatın gücüne inanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu konuyu tiyatroya taşıyarak giderek artan şiddete herkesin karşı çıkması gerektiğini, şiddete maruz kalmamak için evliliklerde yapılan yanlışları izleyicilerimize kara mizah olarak değil de düşündürürken aynı zamanda da güldürmeyi amaçladık. Eşim Hannover’de yaşıyor. Ben de kısa zaman sonra Hannover’e yerleşebilirim. Hannover’de değişik STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde burada yerli bir tiyatro oyununu sahneye koyacak bir oluşumun olmadığını ve bunun için ısrarlı bir istek olduğunu gördük. Bu benim de düşündüğüm ve yapmayı planladığım bir hayaldi. Bunun gerçekleşmesi için çalışacağız. Ayrıca, pandemi döneminde olduğumuz için fazla bir katılım beklemiyorduk ama beklentilerimizin çok çok üzerinde tiyatro severlerimizin karşısında oynadık. Bizi izlemeye gelen herkese, Başkonsolosumuz Gül Özge Kaya’ya ve Hannover Büyükşehir Belediye Başkanımız Belit Onay’a teşekkür ederim.”

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