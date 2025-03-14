Koalisyonun yolu açıldı

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Almanya’da borç freninin gevşetilmesi için anayasada gerekli değişikliğe Yeşiller’in destek verme sözü üzerine CDU/CSU ve SPD’nin yeni koalisyon hükümetini kurma yolu açıldı. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ile “kardeş parti” CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, SPD ve Yeşiller’in Meclis Grup Başkanlarıyla yapılan görüşmelerden sonra düzenledikleri basın toplantında, yeni hükümetin kurulması yolunda engel kalmadığını açıkladılar. Merz ve Dobrindt, Yeşiller’in anayasada değişikliğe destek vermeye hazır olduğunu belirtirken, “CDU/CSU ile SPD dün akşam resmen başlatılan koalisyon görüşmelerini kararlı bir şekilde sürdürerek yeni hükümeti kuracaktır” açıklamasında bulundular.

100 MİLYAR EURO’YA ÇIKARDILAR

Federal Meclis’in dünkü oturumunda Almanya’nın 10’uncu Başbakanı olmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz, Yeşiller’e destek vermeleri halinde 500 milyar Euro hacimli Özel Varlık Fonu’ndan iklim koruması için 50 milyar Euro ayırma önerisinde bulunurken, dün akşam ve bugün öğleden önce yapılan toplantılarda bu rakamın 100 milyar Euro’ya yükseltildiği belirtildi. Aynı zamanda eyaletlere 100 milyar Euro katkıda bulunulması da kararlaştırıldı.

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ENGEL KALMADI

Ayrıca CDU, CSU, SPD ve Yeşiller Federal Meclis Grubu Başkanlarının yaptıkları bu görüşmelerde, Almanya’nın savunma sistemine verilecek GayriSafi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 1’inin üzerindeki devlet desteğinin borç freni dışında tutulması konusunda görüş birliği sağlandığı da açıklandı. Yeşiller’in gelecek hafta salı günü Federal Meclis’te borç freninin gevşetilmesiyle ilgili olarak yapılacak oylamada CDU/CSU ve SPD ile birlikte hareket etme sözü vermesiyle yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının önünde engel kalmadı.