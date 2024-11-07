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‘Koalisyonun sonu, dünyanın sonu değildir’

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#Steinmeier#Scholz#AVRUPADAN HABERLER
‘Koalisyonun sonu, dünyanın sonu değildir’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 14:03

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın 75 yıllık tarihinde iktidardaki bir koalisyon hükümetinin çoğunluğu kaybetmesinin çok nadir olduğunu hatırlatırken, “Ama koalisyonun sonu dünyanın sonu değildir” dedi.

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İKİ Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan ‘kansız devrim’in 35’inci yılı vesilesiyle Bellevue Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Steinmeier, “Başbakan benden Federal Maliye Bakanı’nın görevden alınması ricasında bulundu. Bakan Buschmann (Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann) ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger de bugün istifa ettiler. Başbakan ve diğer bakanlar yasalarda öngörülen şekilde görevlerinde kalacaklar” dedi.
İSTİKRARLI ÇOĞUNLUĞA SAHİP İKTİRA İHTİYAÇ VAR
Başbakan Scholz’un erken seçime gidilmesi yolunun açılması için güven oylaması isteyeceğine de işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi halinde Alman Anayasası’nın 68’inci madesinde öngörülen şekilde Federal Meclis’i feshederek erken seçim yapılacağını da söyledi. “Ülkemizin istikrarlı çoğunluğa sahip iktidara ihtiyacı var” derken, Federal Meclis’in feshedilmesi kararını verirken bunu göz önünde bulunduracağının altını çizdi.

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#Steinmeier#Scholz#AVRUPADAN HABERLER

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