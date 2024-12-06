Koalisyonu dağıtma fikri Lindner’in mi?

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PARTİ lideri ve eski Maliye Bakanı Christian Lindner’in, koalisyon hükümetinden çıkış için bir plan hazırlattığı iddiası gündemi sarstı. Zeit gazetesinin son sayısında yer alan habere göre, Lindner’in eylül ayı sonunda koalisyondan ayrılma üzerine bir ‘plan’ hazırlattığı öne sürülüyor. Ancak haber, bu planın daha sonra parti tarafından yayımlanan ve tartışmalara yol açan ‘D-Day’ belgesiyle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı. Zeit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Giovanni di Lorenzo, çarşamba akşamı ARD’de yayınlanan Maischberger siyasi tartışma programında, gazetelerinin bu konuda ‘güvenilir kanıtlar’ elde ettiğini belirtti. Ancak detay vermeyen di Lorenzo, perşembe günü yayımlanan Zeit sayısını işaret etmişti.

Lindner ise ‘D-Day’ belgesiyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. ARD’deki bir programda yaptığı açıklamada, “Bu belgeyi tanımıyorum” dedi. Ancak belgede yer alan sert üslup ve koalisyonun sonlandırılmasına yönelik stratejik ifadeler, Lindner’in liderliği üzerindeki baskıyı artırdı. ‘D-Day’ belgesinin ortaya çıkması, FDP içinde sert eleştirilere yol açtı. Belgedeki ‘savaş dili’ olarak nitelendirilen ifadeler tepki çekerken, özellikle kamuoyundan gelen eleştiriler partiyi zor durumda bıraktı. Bunun ardından FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai görevinden istifa etti.