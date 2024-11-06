‘Koalisyonu bitirmek’ FDP’nin çöküşü olur...

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BU, Almanya’da federal düzeyde bir ilkti.

İlk ‘üçlü koalisyon’...

Hiç şüphesiz bu bir ‘aşk evliliği’ değil, ‘mecburi evlilik’ idi...

Dünyayı kasıp kavuran ‘Covid-19’ belasının tepe yaptığı bir dönemde göreve başlayan ‘üçlü koalisyon’, kısa bir süre sonra kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaşın içinde buluverdi.

Koalisyonda Ukrayna’ya Alman silahları gönderilip gönderilmemesi krizi yaşandı.

Başlangıçta “Biz savaş bölgesine silah göndermeyiz” diyen SPD’li Şansölye Olaf Scholz, ABD’nin ve diğer NATO ülkelerinin baskıyı artırması üzerine tutum değiştirmek zorunda kaldı.

‘Üçlü koalisyon’, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Rusya ile Almanya arasında başlatılan ve tamamlanan ‘Kuzey Akım 2’ doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmek istedi.

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ENERJİ FİYATLARI TEPE YAPTI

Ama Avrupa Birliği (AB) ve diğer müttefiklerin Rusya’ya yaptırımları nedeniyle bundan vazgeçmek zorunda kaldı.

Rusya doğal gaz ve petrol satışını durdurunca da Almanya’da enerji fiyatları tepe yaptı.

Halk da sanayi kuruluşları da buna isyan etti.

Zamanla ekonomik alanda da sıkıntılar arttı.

Alman ekonomisinde tam bir durgunluk yaşanmaya başladı.

Ekonomik büyüme son iki yıldır tamamen durdu.

Bu arada hükümetin küçük ortağı FDP ile Yeşiller arasında ciddi görüş ayrılıkları da yaşanmaya başladı.

Yeşiller, yaşanan enerji krizine rağmen, Almanya’da faaliyette olan son üç nükleer santralın da kapatılmasında ısrar edince, FDP küplere bindi.

Yeşiller, baştan beri sürdürdükleri iklim koruma politikasında ısrar edip, yeni yapılan bina ve konutlara en ez yüzde 65 yenilenebilir enerji tüketecek ısı sistemi monte edilmesi, hatta eski bina ve konutlarda da zamanla aynı sisteme geçilmesini içeren ‘Kalorifer Yasası’nı gündeme getirince, ortaklar birbirine girdi.

Şansölye Scholz, devreye girip iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

HÜKÜMETE GÜVEN DİBE VURDU

Ama ortaklar arasındaki sürtüşmeler durmadı.

Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, taze borç alınmasına karşı çıkıp borç freninde ısrar etti.

Ekonomik alanda yeniden canlılık yaşanması için Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, yeni yatırımcılara devlet desteği içeren ‘Almanya Fonu’ oluşturulmasını gündeme getirdi.

Tabii buna Lindner “Kesinlikle hayır” dedi.

Ortaklar arasında yaşanan bu sancılar, halkı da koalisyondan uzaklaştırmaya başladı.

Koalisyon hükümetine güven dibe vurdu.

Son eyalet seçimlerinde SPD de Yeşiller de FDP de büyük ölçüde oy kaybına uğradı.

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları, 2021’deki seçimlerde yüzde 11.4 oy alarak Federal Meclis’e giren ve hükümet ortağı olan FDP’nin bugünlerde seçim olsa yüzde 5 barajını bile aşamayacağını göstermekte.

İşte bu gelişmelerden tedirgin olan FDP lideri Christian Lindner, geçen hafta, bürokrasinin köklü bir biçimde azaltılması, Dayanışma Ödeneği’nin (Yüksek gelirlilerden özellikle eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan eyaletlere destek amaçlı gelirin yüzde 5.5 oranında vergi) yüzde 3’e düşürülmesi, Kurumlar Vergisi’nin azaltılması, uzun süreli işsizlere ve sığınmacılara daha az Yurttaş Parası ödenmesi gibi önerileri de içeren ‘Temel Ekonomi Belgesi’ni ilan etti.

SPD’nin de Yeşiller’in de buna “Evet” demeyeceklerini bildiği halde, bu aynı zamanda Lindner’in ‘koalisyonu terk etme’ sinyaliydi.

*

Evet...

Bu aynı zamanda, Almanya’da ‘ampul’ olarak da nitelenen SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan ‘trafik lambası koalisyonunun’ (kırmızı-sarı-yeşil) sonunun gelmekte olduğu sinyaliydi.

FDP liderinin bu çıkışı üzerine bazı partililerden “Koalisyonu derhal terk edelim” sesleri de yükselmeye başladı.

İyi de Lindner gibi tecrübeli bir politikacının ‘ampulü patlatarak’ koalisyonu terk etmesinin kendisinin de partisinin de işine yaramayacağını bilmesi gerekir.

Çünkü FDP koalisyonu terk etse bile SPD ile Yeşiller, ‘azınlık hükümeti’ ile yola devam edebilir.

Her ne kadar muhalefet partileri ve seçmenlerin yüzde 85’ine yakını “Erken seçim” dese de geçerli yasalara göre ‘yapıcı güvensizlik oylaması’ ile yeni bir başbakan seçilmediği ve kendisi istemediği sürece Şansölye Scholz bu yasama döneminin sonuna kadar görevde kalma hakkına sahiptir.

SPD ve Yeşiller’in desteği olmadan ana muhalefet CDU/CSU’nun ‘yapıcı güvensizlik oylaması’ ile şu anda iktidara gelmesi mümkün değildir.

Çünkü CDU/CSU hem sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) hem Sol Parti hem de BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) ile ‘federal düzeyde kesinlikle işbirliği yapmama’ sözü vermiştir.

*

Evet...

‘Ampulü patlatmak’ FDP için çözüm değildir...

‘Koalisyonu bitirmek’ FDP’nin çöküşü olur...