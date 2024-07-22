Koalisyonda Tomahawk sancısı

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GÜVENLİK için 2026 yılı itibariyle Almanya’ya ‘Tomahawk’ tipi uzun menzilli Amerikan füzeleri konuşlandırılması SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde sancıları artırdı. Hükümet ortağı Yeşiller ve FDP, Rusya’dan gelecek tehdit ve tehlikeye karşı Almanya’ya Amerikan füzeleri yerleştirilmesine tam destek verirken, SPD’li bazı politikacılar buna karşı çıkmayı sürdürdü. SPD’li Şansölye Olaf Scholz, Washington’da katıldığı NATO Zirvesi’nde “Rusya’nın Avrupa topraklarını tehdit edecek yoğun bir silahlanma politikası izlediğini biliyoruz. Almanya’nın kendisini korumak için caydırıcı bir sisteme ihtiyacı var. Bunun için de hassas silahlar gerekli” derken, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, “Olası bir Rus saldırısına karşı güvenlik sistemimizi güçlendirmeliyiz. Ama Amerikan füzelerinin konuşlandırılması riskini de gözardı edemeyiz. Ayrıca niye yalnız Almanya’ya?” diyerek Almanya’ya ‘Tomahawk’ tipi uzun menzilli füzeler yerleştirilmesine karşı olduklarını yineledi.



Mützenich’e başka SPD’li politikacılar da destek verirken, Yeşillerli Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’da özgürlüğümüzü tehdit eden silah deposunu sistematik olarak doldurmayı sürdürdü. Putin bizleri korkutmak, bizlere baskı yapmak ve bizi bölmek istiyor” diyerek Almanya’ya Amerikan füzeleri konuşlandırılmasına karşı çıkanları “saflıkla” suçladı. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de, hükümet ortağı FDP’li Federal Meclis Savunma Komisyonu uzmanı Marcus Faber de, Almanya’nın çok önemli bir NATO ülkesi olduğunu belirtirken, ülkeye Amerikan füzeleri konuşlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius da, “Söz konusu füzelerin Almanya’da konuşlandırılmasıyla savunma alanında var olan bir boşluğu doldurmak istiyoruz. Rusya’nın Kaliningrad’a Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine de ulaşacak füzeler yerleştirdiği bilinmektedir. Biz kendimizi savunma gücüne sahip olmalıyız. Bu nedenle kendi güvenliğimiz, Avrupa’nın güvenliği için bu füzelerin Almanya’da konuşlandırılması kaçınılmazdır” dedi.