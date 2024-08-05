Koalisyonda bütçe sancısı

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ALMANYA’da hükümetin, Covid-19 krizinin aşılması için öngörülen ve harcanmayan 60 milyar Euro’yu ‘İklim Korunması ve Transformasyon Fonu’na aktarması, Federal Anayasa Mahkemesi tarafından ‘anayasaya aykırı’ bulunmuştu. SPD, Yeşiller ve FDP arasında bu konuda yaşanan sıkıntılar bitmeden, şimdi de 2025 bütçesine yönelik benzer sancılar ortaya çıktı. Başbakan Olaf Scholz (SPD), Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), parlamento yaz tatili öncesi ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinde uzlaşmaya varıldığını ilan ettikleri halde, bazı alanlarda anayasayla bağdaşmayan usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Federal Maliye Bakanı Lindner’in devreye soktuğu uzmanlar ile Bielefeld Üniversitesi’nin değerlendirilmesinde, gaz fiyatlarındaki artışın frenlenmesi için KfW bankasından alınan kredinin bütçede başka alanlara aktarılmasının anayasaya uygun olmadığı görüşünde birleşti. Bu gelişme üzerine hükümet ortakları arasında yeniden tartışmalar başladı.

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ANAYASAYA UYGUN BÜTÇE

SPD ile Yeşiller, tüm bu sıkıntıların küçük ortak FDP’nin taze borç freninde ısrar etmesinden kaynaklandığı görüşünü savundu. Az ve orta gelirlilere vergi artışına karşı çıkan ve taze borç alınmaması konusunda kararlı bir tutum sergileyen Lindner ise partisine yönelik suçlamaları reddetti. “Partim ve ben anayasaya uygun bir 2025 bütçesi için gereken özeni gösteriyoruz” diyen Lindner, taze borç konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) bazı sınırlamalarının olduğunu hatırlattı. Yüksek faizli borçların Almanya’da gelecek nesillerin yükünü artıracağına dikkati çeken Lindner, “Biz gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak istiyoruz” dedi. Lindner ayrıca, SPD ve Yeşiller Federal Meclis Grubu’na “Yerine getirilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunuyorlar” suçlamasında bulundu.

5 MİLYAR EURO AÇIK VAR

Alman devlet televizyonu ZDF’te yayınlanan ‘Berlin Direkt’ adlı programa katılan Lindner, eldeki verilere göre 2025 yılı bütçesinde 5 milyar Euro civarında bir açık olduğunu söyledi. Bu ay ortasına kadar Başbakan Scholz ve Bakan Habeck ile konuşarak bu sorunu çözeceklerine inandığını dile getiren Lindner, kendisinin de partisinin de taze borç freninin gevşetilmesine, az ve orta gelirli kesim için vergi artışına kesinlikle karşı olduğunu yineledi.