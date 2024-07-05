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Koalisyon ortakları bütçede uzlaştı!

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#AVRUPADAN HABER#Büyüme Paketi#Christian Lindner
Koalisyon ortakları bütçede uzlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 11:30

Almanya’da aylar süren görüşmelerin ardından koalisyon hükümetinin ortakları 2025 bütçesi ve ‘büyüme paketi’ müzakerelerinde anlaşmaya vardı.

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BAŞBAKAN Olaf Scholz (SPD), Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) perşembe günü öğleden sonra Başbakanlık’ta bir araya gelerek başladıkları görüşmeleri cuma sabahı saat 06.00’da bitirdi. Görüşmenin ardından tartışmalı bütçe konusunda uzlaşı sağlandığı açıklandı. Anlaşmaya ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. Koalisyon partileri liderlerinin tam olarak ne üzerinde anlaştıkları hâlâ belirsiz. ARD’nin aktardığı ilk bilgiye göre, 2025 federal bütçesi ve 2028’e kadar olan mali plan üzerinde varılan anlaşma, FDP Genel Başkanı Lindner’in üzerinde durduğu borç frenine uyulmasını öngörüyor. Şimdi hangi bakanlığın ne kadar tasarruf yapacağı merak ediliyor.

Koalisyon ortakları bütçede uzlaştı
DETAYLAR ELE ALINACAK
ARD’de yer alan habere göre, çocuk parasında 5 Euro’luk bir artış öngörülüyor. Muhtaç aileler için acil çocuk yardımı da önümüzdeki yıl 5 Euro artırılacak. Vergiden muaf çocuk gelir dilimi bu yıl 228 Euro artışla 9 bin 540 Euro’ya, 2025 yılında ise 60 Euro daha artışla 9 bin 600 Euro’ya yükselecek. Federal hükümet ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında çocuk bakım merkezlerinin kalitesine 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor. SPD ve Yeşiller’in parlamento grupları bir araya gelerek detayları ele alacak. Bütçenin 17 Temmuz’da kabineye gelmesi gündemde. Federal Meclis eylül ortasından itibaren bütçe taslağını ele alacak ve bu taslağın kasım ya da aralık ayında yasalaşması bekleniyor. Borç frenine uyulması bütçe tartışmalarındaki en hassas konuydu. Anayasada yer alan bu maddeye göre 2025 yılı için yaklaşık 24 milyar Euro’luk yeni borçlanmaya izin veriliyor. FDP her ne pahasına olursa olsun buna uyulması konusunda bastırdı ve gerekirse koalisyonu bozmakla tehdit etmişti.
Koalisyon ortakları bütçede uzlaştı
‘BORÇ FİRENİ ASKIYA ALINSIN’ BASKISI
Özellikle SPD, Ukrayna’daki savaşın neden olduğu mali yükler göz önüne alındığında, yatırımlar için daha fazla manevra alanına sahip olmak amacıyla borç freninin yeniden askıya alınması için bastırdı. Maliye Bakanı Christian Lindner ise buna kesinlikle karşı çıktı. SPD, sosyal bütçede kesinti yapılmasını da reddetmişti. Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, uluslararası yükümlülükler nedeniyle Lindner’in tasarruf hedeflerini kabul etmekte isteksiz davrandı. Sosyal bütçe de tartışmalı konulardan biriydi.
Koalisyon ortakları bütçede uzlaştı

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#AVRUPADAN HABER#Büyüme Paketi#Christian Lindner

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