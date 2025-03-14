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Koalisyon müzakereleri resmen başladı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Hıristiyan Birlik Partileri#Sosyal Demokrat Parti
Koalisyon müzakereleri resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 10:24

Almanya’da, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.

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Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile SPD’den heyetler, Berlin’de bir araya geldi. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma gruplarının, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere 24 Mart’a kadar süreleri bulunuyor. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi. Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak. Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.

 

 

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#ALMANYA#Hıristiyan Birlik Partileri#Sosyal Demokrat Parti

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