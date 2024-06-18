Koalisyon iyice dibe vurdu

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INSA tarafından Bild gazetesi adına yapılan ankete göre, pazar günü federal seçimlerin yapılması halinde SPD, FDP ve Yeşiller’in toplam oy oranı sadece yüzde 31 olacak. Buna göre üç partinin oy oranı, bir önceki haftaya kıyasla oylarını bir puan artıran CDU/CSU ile aynı seviyede olacak. Aşırı sağcı parti AfD ise son ankette bir puanlık artışla yüzde 17 oy aldı. Sol Parti’den ayrılarak yeni bir siyasi oluşum kuran Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) da yarım puanlık bir artışla yüzde 8’e yükseldi. Bir önceki haftaya kıyasla Sosyal Demokratlar yarım puan kaybederek yüzde 15’e, Yeşiller bir puan kaybederek yüzde 11’e geriledi. Koalisyonun küçük ortağı FDP ise yüzde 5’te sabit kaldı.

‘BİR TRAFİK IŞIĞI KOALİSYONU ARTIK MÜMKÜN DEĞİL’

INSA Başkanı Hermann Blinkert, “CDU/CSU, trafik ışığı koalisyonunun toplamı kadar güçlü. Yeni seçimlerden sonra bir trafik ışığı koalisyonu artık mümkün olmayacaktır” dedi. Blinkert, şu anda her dört seçmenden birinin de AfD ya da BSW’ye oy vereceğini söyledi. En sevilen siyasetçiler sıralamasında da Sahra Wagenknecht iyi bir sonuç elde etti. Bild’e göre Wagenknecht, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst’ü (CDU) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşirken, Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) ilk sıradaki yerini korudu ve Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) ikinci sırada yer aldı.