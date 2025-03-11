Koalisyon için ilk adım! Heyetler belirlendi

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Perşembe günü başlaması öngörülen koalisyon görüşmelerinin 16 çalışma grubunda 16’şar kişiden oluşan heyetlerce sürdürülmesi öngörüldü. Her heyette SPD’den 7, CDU’dan 6 ve CSU’dan 3 temsilcinin yer alacağı açıklandı. İlk etapta 10 gün sürmesi planlanan görüşmelerin ardından bir değerlendirme yapılarak en kısa süre içinde yeni koalisyon hükümetinin göreve başlamasının hedeflendiği de vurgulandı. 2021 yılındaki genel seçimlerden sonra SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyon görüşmeleri 22 çalışma grubu tarafından sürdürülmüştü.

CDU UMUTLU

Yeşiller, CDU/CSU ve SPD’nin taze borç planına kesinlikle destek vermeyeceklerini ilan ettikleri halde, CDU’nun bu konuda umudunu kaybetmediği ortaya çıktı. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, savunma politikası ve savunma sistemine yatırım konusunda Yeşiller’le birçok alanda görüş ayrılığı yaşamadıklarını söyledi. CDU/CSU ve SPD liderleri ile Yeşiller’li yöneticiler arasında dün akşam yapılan görülmelerden sonra bir açıklama yapılmadığı halde, CDU’nun borç freninin gevşetilmesinde Yeşiller’in destek vereceği umudunu yitirmediği görüşü ağırlık kazandı.

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VİCDANLARI YOK

CDU/CSU ve SPD’li politikacılar nabız yoklama görüşmelerinden sonra sistematik olarak “Görüşmeler çok olumlu, dostane bir atmosferde geçti. Karşılıklı güven ve saygıya özen gösterildi” dense de kapalı kapılar ardında farklı bir yaklaşım sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’da yayımlanan haftalık Stern dergisine sızdırılan bilgilere göre, SPD Federal Meclis grubunun dünkü toplantısında CDU’nun tutumu sert bir dille eleştirildi. Derginin haberine göre, CDU/CSU, çifte vatandaşlığı da içeren Modern Vatandaşlık Yasası’nın devamına yeşil ışık yakarken, teröre adı karışan göçmen kökenlilerin Alman pasaportlarına el konulması girişimine kapalı kapılar arkasında ateş püskürüldü. SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ile CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei’e “Bunlar vicdansız” suçlamasında bulunduğu da ileri sürüldü.

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SOL PARTİ YEŞİLLER’İ YAKALADI

Seçimlerden önce yüzde 5 barajını zar zor aşacağından, hatta aşamayacağından hareket edildiği halde yüzde 8.7 oy alarak Federal Meclis’e giren Sol Parti güçlenmeyi sürdürdü. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 28.5, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 22, SPD’nin yüzde 16.5, Yeşiller’in yüzde 10.5, Sol Parti’nin yüzde 10.5, Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) yüzde 4.5 ve FDP’nin yüzde 3.5 oy alacağı saptandı. 23 Şubat’ta yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 28.5, AfD yüzde 20.8, SPD yüzde 16.4, Yeşiller yüzde 11.6, Sol Parti yüzde 8.7, BSW yüzde 4.9, FDP yüzde 4.3 oy almıştı.