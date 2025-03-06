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Koalisyon görüşmelerine göç engeli

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#Almanya#Göç Politikası#AVRUPADAN HABERLER
Koalisyon görüşmelerine göç engeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 14:01

CDU/CSU’nun Almanya’ya girmek isteyenlerin sınırlardan geri çevrilmesi planlarına SPD’nin karşı çıkması nedeniyle koalisyon görüşmelerinin zora girdiği ileri sürüldü.

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Almanya’da CDU/CSU ile SPD arasında başlatılan koalisyon görülmelerinde Alman Ordusu’na katkı ve ekonomik alanda yeniden canlılık yaratılması için 800 milyar Euro taze borç alınması konusunda görüş birliğine varılırken, göç ve sığınmacı konularında sıkıntılar yaşanacağı yönünde işaretler arttı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan bir programda, CDU/CSU’nun Almanya sınırlarındaki kontroller sırasında yabancıların veya sığınma başvurusunda bulunmak isteyenlerin geri gönderilmesi planlarının Alman Anayasası ve Avrupa Birliği’nin (AB) yasal düzenlemeleriyle bağdaşmadığını hatırlatıp, partisinin buna kesinlikle karşı olduğunu söylemesi yüzünden müstakbel ortaklar arasında ciddi sıkıntılar yaşanacağı görüşü ağırlık kazandı.

Koalisyon görüşmelerine göç engeli
‘KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM OLMAZSA...’
Lars Klingbeil, “SPD sınırların kapatılmasına izin vermeyecektir” tezinde ısrar ederken, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda iktidara gelmeleri halinde düzensiz göçü engelleyeceklerinin ve sığınma başvurusunda bulunmak isteyenleri sınır kapılarından geri çevireceklerinin sözünü veren CDU/CSU’nun bunu kabul etmesinin mümkün olmadığı açıklandı. CDU gençlik teşkilatı ‘Genç Birlik’ (JU) Başkanı Johannes Winkel, “Göç politikasında köklü bir dönüşüm olmazsa, Birlik Partileri hükümette olmaz” diyerek koalisyon görüşmelerinin şimdiden zora girdiği yönünde işaretler verdi.

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#Almanya#Göç Politikası#AVRUPADAN HABERLER

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