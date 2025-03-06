Koalisyon görüşmelerine göç engeli

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Almanya’da CDU/CSU ile SPD arasında başlatılan koalisyon görülmelerinde Alman Ordusu’na katkı ve ekonomik alanda yeniden canlılık yaratılması için 800 milyar Euro taze borç alınması konusunda görüş birliğine varılırken, göç ve sığınmacı konularında sıkıntılar yaşanacağı yönünde işaretler arttı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan bir programda, CDU/CSU’nun Almanya sınırlarındaki kontroller sırasında yabancıların veya sığınma başvurusunda bulunmak isteyenlerin geri gönderilmesi planlarının Alman Anayasası ve Avrupa Birliği’nin (AB) yasal düzenlemeleriyle bağdaşmadığını hatırlatıp, partisinin buna kesinlikle karşı olduğunu söylemesi yüzünden müstakbel ortaklar arasında ciddi sıkıntılar yaşanacağı görüşü ağırlık kazandı.