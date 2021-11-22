Koalisyon görüşmelerinde sona doğru

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Başbakan Angela Merkel’den boşalacak koltuğa oturmaya hazırlanan SPD’li Olaf Scholz, görüşmelerin şu ana kadar planlanan şekilde sürdürüldüğünü belirtirken, koalisyon protokolünün önümüzdeki günlerde şekillenmesine kesin gözüyle baktığını söyledi. Scholz, haftalar önce öngörüldüğü gibi koalisyon hükümetini oluşturacak partilerin ilgili birimlerinin koalisyon protokolüne 6 Aralık’a kadar onay vereceklerinden hareket ettiklerini vurguladı.

BAKANLIKLAR DAHA PAYLAŞILMADI

Parti liderleri arasında zaman zaman gündeme geldiği halde bakanlıkların paylaşımı konusunda henüz bir karar alınamadığı belirtildi. Partiler de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadıkları halde, SPD’nin 8, Yeşiller’in 6 ve FDP’nin 4 bakanlık istediği ileri sürüldü. FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in Federal Maliye Bakanlığı’nda ısrar ettiği, Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock’un Federal Dışişleri Bakanı, Robert Habeck’in de Federal Ekonomi Bakanı olmasının beklendiği iddia edildi. Partinin tarihinde SPD’li 4’üncü başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan Olaf Scholz’un bakanlıkların paylaştırılmasında kadın ve erkek sayısının eşit tutulmasında ısrarcı olduğu kaydedildi. Bazı Alman gazetelerinde bakanlıklar için isimleri geçenler arasında göçmen kökenlilerin olmadığı görüldü.