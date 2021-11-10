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HABERLERAvrupa Haberleri

Koalisyon görüşmelerinde ilk tur tamamlandı

#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#KOALİSYON
Koalisyon görüşmelerinde ilk tur tamamlandı

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller’in sürdürdüğü koalisyon görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden tam bir ay sonra başlayan 22 ayrı çalışma grubu tarafından 300’e yakın politikacı ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen ilk tur koalisyon görüşmelerini içeren rapor teslim edildi.

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HER grubun ayrı ayrı hazırlayıp ortak sundukları raporda, hâlâ bazı alanlarda görüş ayrılıklarının yer aldığı, müstakbel ortakların her birinin öncelikli hedeflerinin vurgulandığı ve ortak bir noktada buluşulması için önerilere yer verildiği kaydedildi. Çalışma grupları tarafından hazırlanan rapor ışığında SPD, FDP ve Yeşiller’in liderlerinin kasım ayı sonuna kadar ikinci tur görüşmelerini sürdürüp ‘koalisyon protokolü’ne kesin şeklini vermeleri planlandı. Müzakerelere SPD adına başbakan adayı Olaf Scholz, partinin eş başkanları Saakina Esken ve Norbert Walter-Borjans, Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig’in katılacağı açıklandı. FDP adına Genel Başkan Christian Lindner, Genel Sekreter Volker Wissing, Meclis Grubu Genel Sekreterleri Bettina Stark-Watzinger ve Marco Buschmann’ın müzakereleri sürdüreceği kaydedildi. Yeşiller’i ise eş başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Genel Sekreter Michael Keller ile dönüşümlü olarak çalışma gruplarından 4 politikacı ve uzmanın temsil etmesi öngörüldü. Kasım ayı sonuna kadar müzakerelerin olumlu bir biçimde sonuca bağlanmasının ve üzerinde uzlaşmaya varacakları ‘koalisyon protokolü’nün imzalanarak partilerin üyelerine sunulmasına kesin gözüyle bakıldığı açıklandı.

Koalisyon görüşmelerinde ilk tur tamamlandı

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YEŞİLLER’DE ÜYELER KARAR VERECEK
Özellikle iklim korunması konusunda Yeşiller ile SPD ve FDP arasında görüş ayrılığı yaşansa da SPD Eş Başkanı Saskia Esken de Genel Sekreter Lars Klingbeil da “Müzakereler öngörülen tempoda ve iyi bir şekilde devam ediyor. İlk tur bitti. Bundan sonra da müzakerelerin olumlu bir biçimde geçeceğinden ve Noel’den önce hükümeti kuracağımızdan şüphe etmiyoruz” açıklamasında bulundular.
Kasım ayı sonuna kadar kesin şeklini alması planlanan ‘koalisyon protokolü’nün aralık ayının ilk haftasında üyeler ve delegelerin onayına sunulacağı da açıklandı. Yeşiller’in dijital ortamda üyelerinin görüş ve desteğini almayı planladığı belirtildi. SPD ile FDP’nin ise düzenleyecekleri kurultaylarda delegelerin onayına sunacakları açıklandı. Öte yandan 6 Aralık’tan sonraki günlerde yeni başbakanın seçilmesi planlandı. SPD’li Olaf Scholz’un Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni bakanların aynı günlerde belirlenip göreve başlamaları da öngörüldü.

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#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#KOALİSYON

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