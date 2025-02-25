Koalisyon görüşmeleri başladı

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Merz, CSU Genel Başkanı Markus Söder ile Federal Meclis’te düzenlediği basın toplantısında hükümeti kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede gelecek dönemde yeni bir hükümetin kurulacağını belirten Merz, mecliste CDU/CSU ve SPD’nin başbakanı seçecek milletvekili sayısına sahip olduğuna işaret etti. “Görüşmeler başladı” diyen Merz, görüşmelerin içeriğine ilişkin henüz çok erken olduğu için bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Merz, “Önümüzdeki günlerde bunu (görüşmeleri) yoğunlaştıracağımızı bekliyorum” ifadesini kullandı. Görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen Merz, “Konular aciliyet arz ediyor, ertelenemezler. Bu nedenle görüşmelere hızla başlamamızın önemli olduğuna inanıyorum” dedi. Merz, ele alınması gereken konulardan birinin dış politika ve güvenlik politikası olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki durum her geçen gün dramatik bir şekilde değişiyor. Hareket kabiliyeti olan bir Alman hükümetine ihtiyacımız var” dedi.

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‘İYİ BİR PROTOKOL YAPABİLİRİZ’

Kurulacak hükümette başbakanlık görevini üstleneceği beklenen Merz, diğer konuların da göç ve ekonomi olduğunu ifade etti. Hareket kabiliyetine sahip bir hükümet için SPD ile bir koalisyon protokolünün yapılması gerektiğini belirten Merz, “Ben hâlâ Sosyal Demokratlar’la iyi bir koalisyon protokolü yapabileceğimizi ve bunu makul bir süre içerisinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan basın toplantısı öncesinde SPD’nin başbakan adayı olan Başbakan Olaf Scholz ile görüşen Merz, dün de SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ile konuşmuştu. Merz, dün, nisan ortasına denk gelen Paskalya Yortusu’na kadar hükümeti kurmayı hedeflediğini ifade etmişti.