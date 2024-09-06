Koalisyon dipte, Birlik Partileri zirvede!

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ALMANYA’da bir sonraki genel seçimler 28 Eylül 2025’te yapılacak. Ancak seçimlere bir yıl kala iktidardaki üçlü koalisyon, halkın gözünde tarihinin en düşük desteğine indi. Yapılan son anketlere göre, halkın sadece yüzde 16’sı hükümetin performansından memnun. Ağustos ayına göre memnuniyet oranında yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 84’ü koalisyondan memnun değil. Son yapılan ankete göre, SPD yüzde 15 oy alırken, Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 33 ile açık ara en güçlü parti oldu. Bu oran, Birlik Partileri’nin Mart 2021’den bu yana aldığı en yüksek oran. Yeşiller yüzde 11 ile son yılların en düşük seviyesine gerilerken, FDP yüzde 4 ile barajın altında kaldı. AfD yüzde 17’ye yükseldi. Sol Parti yüzde 3’te kaldı ve yeni kurulan Sahra Wagenknecht’in partisi BSW ise yüzde 8 oy aldı. Ankete göre, halkın yüzde 25’i Birlik Partileri’nin Almanya’nın sorunlarını daha iyi çözebileceğine inanıyor.

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MUHALİF SEÇMENLER HİÇ MEMNUN DEĞİL

Ankete katılanların yüzde 37’si hükümetin çalışmalarından ‘daha az memnun’ olduğunu ifade ederken, yüzde 47’si ise ‘hiç memnun olmadığını’ belirtti. Özellikle AfD, Birlik Partileri ve BSW gibi muhalif partilerin seçmenleri hükümete karşı büyük bir memnuniyetsizlik içinde. Ancak hükümet ortağı olan Yeşiller Partisi seçmenlerinin yüzde 54’ü ve SPD seçmenlerinin yüzde 63’ü de hükümetin performansından memnun olmadığını belirtti.

SCHOLZ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan hükümeti oluşturan partilerin lider kadrosu da kötü sonuçlar aldı. Yeşiller Partisili Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 27 ile sınırlı. Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP) memnuniyet oranı ise yüzde 20’ye düştü ve bu, bakanlık görevindeki en düşük seviyesi. Başbakan Olaf Scholz (SPD) da yüzde 18 ile tarihin en düşük seviyesinde. Gerhard Schröder’in (SPD) en düşük memnuniyet oranı yüzde 24 iken, Angela Merkel’in (CDU) en düşük oranı yüzde 40 olmuştu.