Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak

Almanya Futbol Federasyonu’ndan milli takımı çalıştırması için teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Klopp, “Bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı’nı çalıştıracak potansiyel adaylar arasında yer almıyorum. Liverpool ile sözleşmem 3 yıl daha devam edecek. Basit bir durum. Bir anlaşmam var ve süresi bitene kadar buna uyacağım” ifadelerini kullandı.

Löw’ün 15 yıldır çalıştırdığı Almanya Milli Takımı’ndaki performansından övgüyle bahseden 53 yaşındaki Klopp, “Joachim Löw, milli takımda uzun yıllar boyunca harika işlere imza attı. Milli takımı çalıştıran en başarılı teknik direktörlerden birisi oldu. EURO 2020’den sonra ayrılmak istemesini anlayabiliyorum ve bu işi, başkaları da yapabilir. Birçok kaliteli Alman teknik direktör var” değerlendirmesinde bulundu.

Löw, 2014’te Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Podolski: Löw'le çalışmak benim için gurur verici

Öte yandan Joachim Löw’ün istifasını Bild gazetesine değerlendiren Lukas Podolski, uzun yıllar kendisiyle birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi. Antalyaspor’da top koşturan futbolcu, “Onu tanıyan herkes söylediklerimi tasdik edebilir. Bir insan, boşuna boşuna 17 yıl boyunca mili takım teknik direktörü olmaz. Her zaman adil ve dostça yaklaştı. Büyük başarılar kazandı. İnsan olarak dürüsttü. Sadece futbolculara yönelik değil, medyaya da, çevresindeki insanlara da öyleydi. Sadece başarılardan dolayı değil, o nedenle de 17 yıl boyunca teknik direktör kaldı. Başarı zaten vardı. Gerçi son yıllarda bu biraz düşüş yaşadı. Ancak genele baktığınızda başarılar daha fazlaydı” dedi. Podolski, futbolu bırakıp bırakmayacağına yönelik soruya ise, “Neden milli takım teknik direktörlüğü için ismim geçmedi şaşırdım” diyerek esprili yanıt verdi. Ancak Podolski kendisini hala iyi hissettiğini ve futbola devam etmek istediğini kaydederken, “Daha oynamak istiyorum ama sezon sonunda bir iki alternatif var. Durumu değerlendireceğim” dedi.