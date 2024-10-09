Klopp’a, Baden-Württemberg’den Liyakat Nişanı

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TÖRENDE konuşan Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, “Siz, başkalarına seslerini duyurma imkânı veriyorsunuz. Genellikle göz ardı edilen insanları savunuyor ve sorumluluk alıyorsunuz” dedi. Klopp’un ‘Saygı! Irkçılığa Yer Yok’ kampanyasına verdiği desteğin altını çizen Kretschmann, çocukların erken yaşta ırkçılık konusunda bilinçlendirilmesinin önemine defalarca vurgu yaptığını belirtti ve “Toplumun temel değerlerine sahip çıkan rol modellerine ihtiyacımız var” dedi. Klopp ise Liyakat Nişanı’ndan dolayı teşekkür ederken, Baden-Württemberg’in ve memleketi Glatten’in kendisini şekillendirdiğini belirterek, “Burası benim yuvam” dedi. ‘2019’un En İyi Teknik Direktörü’ seçilen Klopp, ikinci kez kısa süre içinde ödül almanın gurur verici olduğunu söyledi. “Bu, harika ve gurur verici bir an” dedi.

Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, Jürgen Klopp

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EN YÜKSEK ONUR ÖDÜLÜ

Baden-Württemberg Liyakat Nişanı, eyaletin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki en yüksek onur ödülü olarak biliniyor. 57 yaşındaki Klopp, daha önce Borussia Dortmund ve Liverpool FC’yi çalıştırmış ve 2020 yılında bu ödüle layık görülmüştü. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tören ertelenmişti. Stuttgart doğumlu olan Klopp, bir hafta önce de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in elinden Federal Liyakat Nişanı’nı almıştı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Jürgen Klopp