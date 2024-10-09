×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Klopp’a, Baden-Württemberg’den Liyakat Nişanı

Güncelleme Tarihi:

#Frank-Walter Steinmeier#Jürgen Klopp#AVRUPADAN HABER
Klopp’a, Baden-Württemberg’den Liyakat Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:30

Teknik direktör Jürgen Klopp, spordaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve ırkçılıkla mücadeleye olan katkılarından dolayı Baden-Württemberg Eyaleti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Haberin Devamı

TÖRENDE konuşan Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, “Siz, başkalarına seslerini duyurma imkânı veriyorsunuz. Genellikle göz ardı edilen insanları savunuyor ve sorumluluk alıyorsunuz” dedi. Klopp’un ‘Saygı! Irkçılığa Yer Yok’ kampanyasına verdiği desteğin altını çizen Kretschmann, çocukların erken yaşta ırkçılık konusunda bilinçlendirilmesinin önemine defalarca vurgu yaptığını belirtti ve “Toplumun temel değerlerine sahip çıkan rol modellerine ihtiyacımız var” dedi. Klopp ise Liyakat Nişanı’ndan dolayı teşekkür ederken, Baden-Württemberg’in ve memleketi Glatten’in kendisini şekillendirdiğini belirterek, “Burası benim yuvam” dedi. ‘2019’un En İyi Teknik Direktörü’ seçilen Klopp, ikinci kez kısa süre içinde ödül almanın gurur verici olduğunu söyledi. “Bu, harika ve gurur verici bir an” dedi.

Klopp’a, Baden-Württemberg’den Liyakat Nişanı

Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, Jürgen Klopp

Haberin Devamı

EN YÜKSEK ONUR ÖDÜLÜ
Baden-Württemberg Liyakat Nişanı, eyaletin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki en yüksek onur ödülü olarak biliniyor. 57 yaşındaki Klopp, daha önce Borussia Dortmund ve Liverpool FC’yi çalıştırmış ve 2020 yılında bu ödüle layık görülmüştü. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tören ertelenmişti. Stuttgart doğumlu olan Klopp, bir hafta önce de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in elinden Federal Liyakat Nişanı’nı almıştı.

Klopp’a, Baden-Württemberg’den Liyakat Nişanı
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Jürgen Klopp

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Frank-Walter Steinmeier#Jürgen Klopp#AVRUPADAN HABER

BAKMADAN GEÇME!