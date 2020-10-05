Klopp 7-2'lik yenilgiyi bu sözlerle açıkladı!

Klopp'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"YENİLGİYİ AÇIKLAYAMAM"

"Aston Villa karşısında aldığımız 7-2'lik yenilgiyi açıklayamam ama gördüklerimi anlatabilirim. Aston Villa topu her kazandığında kontra atak yedik. Böyle bir maçtan sonra ne düşünebilirsin ki, duyguların darmadağın oluyor."

"TÜM SAÇMALIKLARI TEK MAÇTA YAPTIK"

"Yapılabilecek tüm saçmalıkları tek maçta yaptık. Bu maçta kendimizden başka kimseyi suçlayamayız. Bugün ilginç sonuçlar çıktı ama biz daha fazla gol atabilirdik, maç 7-5 de bitebilirdi."

"TEBRİKLER ASTON VILLA"

53 yaşındayım, futbolda görülebilecek her şeyi gördüm ama bu, her probleme bir çözümüm olduğu anlamına gelmiyor. Aston Villa gerçekten iyi oynadı, biz her şeyi kötü yaptık. Her şeyi konuşabiliriz ama her şeyden önce söylememiz gereken bir şey var; Tebrikler Aston Villa"