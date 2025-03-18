Klöckner’e büyük görev!

Haberin Devamı

DAHA önce CDU’nun önde gelen isimleri de Klöckner’in adaylığını açıkça desteklemişti. Bu görev için bir dönem eski CDU Genel Başkanı ve 2021 seçimlerinde başarısız başbakan adayı olan Armin Laschet’in de adı geçmişti. Ancak Laschet’e CSU içinden itirazlar olduğu ve partinin bu önemli pozisyona bir kadın siyasetçiyi getirmek istediği belirtiliyor. Klöckner, şu anda CDU’nun mali işlerinden sorumlu saymanı olarak görev yapıyor. 2018-2021 yılları arasında Angela Merkel kabinesinde Tarım Bakanı olarak görev yapan Klöckner, Rheinland-Pfalz CDU teşkilatının 12 yıl boyunca başkanlığını yürüttü. 2021 seçimlerinde SPD’li rakibi Joe Weingarten’den seçildiği bölgeyi geri alarak meclise yeniden girmeyi başardı.

İLK OTURUM 25 MART’TA

CDU ve CSU arasındaki anlaşmaya göre, Parlamento Başkanı CDU’dan, Başkan Yardımcılığı ise CSU’dan seçilecek. Yeni seçilen Federal Meclis, 25 Mart’ta ilk oturumunu gerçekleştirecek ve yeni Meclis Başkanı gizli oylamayla belirlenecek. Geleneksel olarak en büyük grup bu makamı üstleniyor ve yeni dönemde bu görev CDU/CSU ittifakına geçiyor.