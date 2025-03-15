Klöckner Federal Meclis Başkanı adayı

Haberin Devamı

Almanya’da CDU/CSU ile SPD, yeni koalisyon hükümetini kurmak için görüşmeleri sürdürürken, yeni görev dağılımıyla ilgili hesaplar ve duyumlar da ortaya çıkmaya başladı. Almanya’nın 10’uncu Başbakanı olmaya hazırlanan CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU lideri Friedrich Merz’in eski Başbakan Angela Merkel döneminde 2018-2021 yıllarında Federal Besi ve Tarım Bakanı olarak görev yapan CDU’lu kadın politikacı Julia Klöckner’i Federal Meclis Başkan adayı göstereceği görüşü ağırlık kazandı.

PARTİ İÇİNDE GÜVENİLEN POLİTİKACI

Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden Frankfurter Allgemeine Zeitung, seçimlerden çıkan en güçlü parti olarak Federal Meclis Başkanlığı için aday gösterme hakkının CDU’ya ait olduğunu hatırlatırken, partiye yakın kaynaklardan elde edilen bilgi ve duyumlara dayanarak Friedrich Merz, Julia Klöckner’i aday göstermek istediğine yer verdi. 2012-2022 yıllarında CDU Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Julia Klöckner’in parti içinde güvenilen bir politikacı olduğu da vurgulandı.

Haberin Devamı

PISTOIUS GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Paskalya Yortusu’na (20-21 Nisan) kadar sürdürülmesi planlanan koalisyon görüşmelerinin sonuna doğru bakanlıkların nasıl paylaştırılacağı şekilleneceği halde, daha şimdiden bazı bakanlıklar için isimler de geçmeye başladı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın Federal Ekonomi Bakanı, CDU’lu Schleswig-Holstein Bilim Bakanı Karin Prien’in Federal Bilim ve Araştırma Bakanı CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt’in Federal Maliye Bakanı, CSU’lu Dorothee Baer’in Federal Dijitalleşme Bakanı olmalarının beklendiği ileri sürülüyor. SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un görevini sürdürmesine ve partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın da önemli bir bakanlığa getirilmesine de kesin gözüyle bakılmakta.