Klinsmann erken veda etti

Hertha Berlin'de 10 hafta önce göreve başlayan Klinsmann, istifa mesajında zor bir dönemde göreve geldiğini belirtirken Hertha'nın ligde kalacağına inandığını da yazdı. Klinsmann “Uzun bir süre düşündükten sonra Hertha Berlin'deki teknik direktörlük görevimi sonlandırdım ve uzun süreli çalışmayı planladığım kulübün denetleme üyeliği görevime dönme kararı aldım. Taraftarlar, futbolcular ve kulüp çalışanları kalbimde büyük değer kazandılar ve bu yüzden de kulüpte kalmaya karar verdim” dedi. Klinmsann, 27 Kasımda takımın başına geçti. Bir dönem Alman milli takımını da çalıştıran Klinsmann'ın teknik direktörlük görevini üstlendiğinde Hertha Berlin 15. sırada yer alıyordu. Başkent temsilcisi şimdi ise 14. sırada bulunuyor. Klinsmann'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak 10 haftadır yardımcılığını yürüten Alexander Nouri oturacak.

Bundesliga'ya yabancı olmayan 40 yaşındaki Nouri, 2016 eylülünden 2017 ekimine kadar Werder Bremen'i çalıştırdı.