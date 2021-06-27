Klinikten neden bırakıldı?

ALMANYA’nın Bavyera eyaletine bağlı Würzburg kentinde cuma günü meydana gelen korkunç saldırı sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrman, adının Abdirahman J. olduğu belirlenen saldırganın üç kadını öldürdüğünü, biri ağır olmak üzere 6 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Tanıkların ifadesine göre biri satış elemanı olduğu belirtilen kadınların hepsi mağaza içinde öldürüldü. Mağazadan aldığı bıçakla dışarı çıkan saldırgan, tekbir getirerek önüne çıkan herkese saldırdı. Bu arada kızını kurtarmaya çalışan bir anne de yaşamını yitirdi. Kurbanların kimliği hakkında bilgi vermeyen polis, sadece 1939, 1972 ve 1996 doğmlu olduklarını açıkladı. 2015’te Somali’den Almanya’ya iltica ettiği söylenen 24 yaşındaki saldırganın bacağından vurularak yakalandığı belirtilirken, saldırıyı neden yaptığı ise henüz bilinmiyor. Hermann, Abdirahman J.’nin radikal olduğundan şüphe ettiklerini açıklarken, klinikten kontrolsüz şekilde bırakılması ise tepki çekti. Yaşananların ardından açıklama yapan Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Bavyera yas tutuyor. Würzburg katliamı inanılmaz ve şok edici. Bavyera dayanışma gösterecek. Kurbanların yakınları için yas tutuyoruz, bunun için bayrakları yarıya indireceğiz” dedi. Würzburg Belediye Başkanı Christian Schuchardt ise cesaretli vatandaşların saldırganın önüne geçerek daha fazla insana zarar vermesini önlediğini söyledi.





‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı: “Würzburg’da üç kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleşti. Failin muhtemel suç teşebbüsü soruşturması şu anda devam ediyor. Bu korkunç öfkeyi şiddetle kınıyoruz. Bizi dilsiz ve şaşkına çeviriyor. Bu inanılmaz hareketin kurbanlarının yasını akrabalarımızla birlikte tutuyoruz. Bunun şoku hepimizi eşit derecede etkiliyor. Şu anda barışçıl ve çeşitli bir toplum olarak birbirimize daha yakın durmak, dayanışma ve birlik beraberlik göstermek gerekir. İşte tam da bu yüzden Müslümanlara karşı ruh hali yaratmak için bu korku hareketini kullanan bazı seslerden endişe duyuyoruz. Böylesine korkunç bir eylemin dini ifadesini reddediyoruz. Dinler, her insanın haysiyetine ve hayatına, Allah ve insanlığın suretine göre saygı ve huzuru yapar. 24 yaşındaki failin önünde cesurca duran sayısız yolcuların yürekten müdahalesi ve cesur davranışı sayesinde daha fazla mağduriyetten kaçınıldı. Faili, hayatlarını kullanarak durduran bu kahramanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Failin hesap sorulmasını temenni ediyoruz. Düşünce ve dualarımızla ölenlerin, yaralıların ve sevdiklerinin yanındayız.”