Klingbeil, SPD Federal Meclis Grup Başkanı seçildi

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Kendisinden önce 2019 yılından beri görev yapan ve seçim akşamı görevi bırakacağını ilan eden Rolf Mützenich, girdiği seçimlerde yüzde 94.7, 97.1 ve 97.7 oy aldığı halde, Klingbeil’a destek yüzde 85.6’da kaldı. Yeni seçilen milletvekillerine kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Lars Klingbeil, hep birlikte SPD’yi yeniden hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Partinin Eş Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı olarak SPD ile CDU/CSU arasında sürdürülecek koalisyon görüşmelerinde Lars Klingbeil’in etkin bir rol oynayacağının altı da çizildi.