KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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LONDRA’daki resepsiyonda konuşan KKTC Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en değerli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi. Keskin, şunları söyledi: “Kıbrıs Türkü, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle sürdürdüğü haklı ve onurlu mücadelesini 15 Kasım 1983’te kendi devletini kurarak taçlandırmıştır. Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyet’imiz, her geçen yıl daha da gelişerek gücünü artırmakta, halkımızın kararlı duruşu ve dayanışması sayesinde onurlu varlığını sürdürmektedir. Müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimizin ve devletimizin eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren iki devletli çözüm vizyonumuzu, Türkiye’nin de desteğiyle kararlılıkla sürdürmeye ve devletimizi her alanda daha ileriye taşımak için gayretle ve özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz.”

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41’İNCİ İNCİ YIL PASTASI KESİLDİDileğimiz, uluslararası toplumun Ada’daki gerçekleri görerek Kıbrıs konusunda artık denenmiş ve tükenmiş yöntemleri geride bırakıp yeni bir yaklaşım benimsemesidir. Özellikle, Kıbrıs konusunun geçmişine hâkim ve önde gelen uluslararası aktörlerden biri olan Birleşik Krallık’tan beklentimiz, Kıbrıs Türk halkına yönelik eşitlik temelinde somut adımlar atmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşabilmesi için bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anar; gazilerimize şükranlarımızı sunarım. Koşulsuz desteği ile her daim Kıbrıs Türküne güç veren ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kahraman halkımızı sonsuz teşekkür ve saygıyla selamlarım.”41’inci yıl pastası, KKTC Londa Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiliz milletvekili Andrew Rosindell ve Prof. Ten Feizi tarafından alkışlarla kesildi.

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‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Berlin’deki kutlamaya ise KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk ile eşi Eren Ertürk ev sahipliği yaptı. Resepsiyona, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve Büyükelçilik Müsteşarı eşi Aslı Şanlı, Azerbaycan Büyükelçiliği temsilcileri ile Almanya’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı. KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini ana vatan Türkiye’nin ve Türk halkının sonsuz desteğiyle kazandığını hatırlatırken, ülkenin diğer ülkeler tarafından da tanınması için verilen mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı. Ancak KKTC’nin önünde bu alanda hâlâ ciddi zorluklar olduğunu belirten Ertürk, Türkiye’nin ve Türk halkının desteğiyle bu zor dönemin de üstesinden geleceklerini söyledi. Almanya’daki Türk toplumunun da kendilerine verdiği yoğun destekten dolayı teşekkür etti.