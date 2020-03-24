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Avrupa
Sefa KARAHASAN, DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

KKTC’de karantinadaki Almanlar ülkelerine dönüyor

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KKTC’de karantinadaki Almanlar ülkelerine dönüyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa’da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Gözlem altında tuttuğumuz Alman misafirlerimizi ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz” dedi.

KKTC’de 14 gün önce bir Alman vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine Almanların bulunduğu 3 otel karantina altına alındı. Almanya da vatandaşlarının 14 günlük süreden sonra ülkelerine gönderilmesini istedi. 840 Alman, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün ülkelerine gönderilmeye başlandı. Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz. Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de sadece Alman turistlerin değil, ülkedeki tüm turistlerin bugün ayrılacağını söyledi.

KKTC’de karantinadaki Almanlar ülkelerine dönüyor

 

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